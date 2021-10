Uno como entrenador queda en medio: la directiva pide resultados, a mi vez, tengo que demandar lo mismo a las jugadoras. En cuanto a las situaciones que se han dado a conocer, yo sólo me pregunto: ¿Por qué hasta ahora?, creo que la denuncia debió ser al momento, aunque en realidad desconozco el contexto .

Abundó: Lo que uno pretende en el día a día es ser lo más mesurado posible para evitar conflictos. Es importante la madurez, la sensatez de ambos lados. Platicaba hace unos días con mi auxiliar Regina Vivanco, quien fue maestra, y ella resalta cómo una actitud simple, como levantar la voz para dar una orden, puede resultar ofensivo para el otro; entramos en esa parte de juicios y prejuicios .

Roberto se congratuló de estar al frente de un grupo maduro, que entiende que en la medida en que obtienen logros, crece su responsabilidad. El reto es sin duda seguir escribiendo nuevas historias y buscar un campeonato más. No hay secretos, todo radica en el trabajo diario, humildad y no perder la ambición de querer más logros .