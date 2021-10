También, ¿por qué no?, colaborar con mi labor social, ayudar a personas a poder salir de la situación en la que a veces se encuentran algunas personas, por humanidad. A mí me gusta mucho ir a visitar a las personas vulnerables, adultos mayores o que estén con alguna discapacidad; hay compañeros de deporte a quienes he apoyado , asentó el atleta que también había ganado bronce en Río 2016.

“Pero me llevé un pequeño susto porque resulta que no era el total, que nos van a dar un poquito más. Todos nos quedamos sorprendidos. Pero después nos hablaron para aclarar ese punto y ya quedó más clara esa parte.

El nadador, quien padece parálisis cerebral espástica que provoca tetraplegia en miembros superiores y paraplegia en miembros inferiores, no cuenta con ninguna fundación de asistencia, lo hace a título personal. Es lo que a mí me gusta hacer, lo hago sistemáticamente porque en algún momento de mi vida necesité ayuda y hubo personas que me ayudaron; ¿por qué no refrendar esa misma ayuda?

Por lo que toca a la preparación durante la pandemia, fue positiva para el nadador, que tenía cuatro años viviendo en el Centro Paralímpico de la Ciudad de México, y se concentró en el de Guanajuato. “A mí me fue mucho mejor, me ayudó en la parte mental, el estar más cerca de la familia, en un entorno diferente, más allá de estar encerrado, hace que puedas sobresalir.

Diego López, en tanto, reveló que “durante la premiación en Palacio Nacional, la verdad es que hubo un poco de incertidumbre porque no sabíamos cómo iba a ser la cuestión de los apoyos. Desconocíamos totalmente la situación, hasta que recibimos el cheque.