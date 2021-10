Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 8 de octubre de 2021, p. 5

Madrid. Julieta Lionetti, la editora de Poliedro que publicó en español En la orilla del recientemente galardonado con el Premio Nobel de Literatura, Abdulrazak Gurnah, informó que los derechos por esta obra ya vencieron en España y cualquier editor puede optar a ellos.

Los derechos de este autor ya están libres y cualquier editor que quiera puede publicarlo: vencieron hace tiempo , explicó a Europa Press la editora, quien reconoce sentir una alegría póstuma . ¡Qué pena no haberlo publicado hace cuatro años en vez de veinte! , comentó con humor.