Viernes 8 de octubre de 2021

El escritor nigeriano Wole Soyinka, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1986, recibió con beneplácito la noticia de la concesión este año de ese galardón a Abdulrazak Gurnah, otro africano negro, como prueba de que las artes, y la literatura en particular, están bien y prosperan, una sólida bandera ondeó sobre realidades deprimentes , en un continente en penuria permanente: ¡Que la tribu aumente! , declaró Soyinka a la agencia AP en un correo electrónico.

En Zanzíbar, la tierra natal de Gurnah, se recibió con entusiasmo la noticia. Quienes lo conocen, lo describieron como una persona modesta de voz suave.

La reacción es fantástica. Muchos están felices, pero otros tantos no saben quién es, aunque los jóvenes están orgullosos de que sea de Zanzíbar , manifestó Farid Himid, quien se describió como el historiador local cuyo padre había sido maestro del Corán del joven Gurnah. No he tenido la oportunidad de leer ninguno de sus libros, pero mi familia habló de ello .