Jueves 7 de octubre de 2021, p. 19

Aunque diversos programas sociales del gobierno federal tuvieron un presupuesto robusto en los primeros dos años de esta administración, dichas cifras están comenzando a bajar debido a varios factores, entre ellos la carencia de un diseño adecuado o de sistemas efectivos para dispersar las transferencias monetarias, a lo cual se suma la falta de recursos fiscales suficientes.

Así lo advirtió Alejandra Macías Sánchez, directora del área de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), quien consideró que se deben hacer evaluaciones sobre el comportamiento de esos esquemas para ver su eficiencia real y corregir desde ya lo que sea necesario, sin esperar a que inicie un nuevo gobierno.

En 2019, recordó la especialista en charla con La Jornada, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo fondos por 40 mil millones de pesos, lo cual dejaba ver que la apuesta por ellos era muy grande , pero en 2020 bajó a 25 mil millones. Lo mismo ocurrió con Sembrando Vida y otros esquemas de ayuda, excepto la pensión para adultos mayores, que en 2022 tendrá recursos por hasta 238 mil millones de pesos.

Después del impulso que recibieron los programas sociales en el primer año de este gobierno, “en el siguiente nos damos cuenta de que no está pudiendo ejercer esa cantidad por ‘N’ razones: no estaban bien diseñados, no se podía encontrar a los beneficiarios o no había un aparato suficiente para entregar las transferencias”.