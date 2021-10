Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Jueves 7 de octubre de 2021, p. 8

El caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, y para resolverlo los tres poderes de la Unión deben cumplir con responsabilidad, advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Aclaró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no tiene responsabilidad en el alargamiento de estas investigaciones, ya que muchas de las cosas que hoy se están atorando y no se pueden resolver se deben a cuestiones que en el pasado no se hicieron adecuadamente .

Recordó, por ejemplo, que los detenidos por este asunto denunciaron que fueron objeto de tortura para inculparse, y los jueces deben aclarar este señalamiento, lo que ha retrasado los fallos.

Entiendo que por lo complejo del tema y el tiempo que ha pasado, para el Estado mexicano este es un reto que no está sencillo; es un asunto en el cual debemos estar comprometidos todos los poderes para resolverlo. Es un tema de justicia que requiere sanar una herida profunda en la nación , añadió.