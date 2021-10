Todavía no nos dan una copia de la carpeta, pero lo harán, ya que por respeto a los derechos humanos nos corresponde saber de qué se nos investiga para tener toda la evidencia que ellos están analizando , mencionó Dutrénit.

Gabriela Dutrénit Bielous, ex coordinadora general del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), y Patricia Zúñiga Cendejas, ex secretaría técnica, se reservaron el derecho a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la investigación que se inició en su contra por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el desvío y utilización indebida de recursos federales.

Acompañada por su abogado, Alberto de Río, aclaró que se siente satisfecha con los resultados de la diligencia: “obviamente, cuando nos den la carpeta tendremos que cumplir todas las normas de seguridad que impone la fiscalía y ser muy reservados con lo que nos estreguen, pero estamos muy contentos.

Estamos viendo de qué (forma) la justicia está operando y por tanto esperamos los mejores resultados y que se aclare esta situación de atropello contra nosotros. Ellos siguen investigando y recopilando información. Nos dijeron que tendremos la posibilidad de introducir evidencia que no está considerada en las carpetas. Esto no se acaba hasta que se acaba, pero vamos bien , destacó.

Zúñiga Cendejas no hizo declaraciones a la prensa. Su abogado, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana dijo: estamos apercibidos de no revelar datos de la carpeta y en un término prudente nos van a entregar las constancias para poder defendernos. Ya conocimos la carpeta en su totalidad. No podemos hacer ninguna referencia de fondo de los 10 tomos .

Explicó que en dos ocasiones les solicitaron comparecer y por el momento no han recurrido al amparo por los delitos que le imputan.