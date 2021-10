Fabiola Martínez, Roberto Garduño, Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 7 de octubre de 2021, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los integrantes de su movimiento que deben conducirse con respeto hacia quienes tienen posturas distintas. “Aquí aprovecho para decir a todos los que simpatizan con nosotros que cuidadito con hacer daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar. No me gusta la palabra ‘tolerancia’, me gusta más la palabra ‘respeto’”.

En días pasados, la senadora Lilly Téllez (en principio de la bancada de Morena y ahora del PAN) llamó en su cuenta de Twitter a hacerle frente al mandatario a quien llamó violador serial de la Constitución . Por ese motivo, López Obrador decidió que no asistirá a la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez, a Ifigenia Martínez.

El martes, la legisladora denunció en redes sociales amenazas hacia su hijo, situación que derivó en una confrontación en el Senado entre legisladores de Morena y del PAN.

La morenista Antares Vázquez acusó a los panistas de tirar la piedra y esconder la mano, y hacer aparecer como víctima a quien amenazó públicamente al jefe del Ejecutivo.

En la conferencia de prensa matutina de ayer en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que la Cuarta Transformación es pacífica, no violenta.