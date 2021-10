Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Jueves 7 de octubre de 2021

En el proceso de debate y votación de la iniciativa de reforma eléctrica vamos a esperar y vamos a que prevalezca siempre el interés general y ser respetuosos de todos, nada más que cada quien asuma su responsabilidad , puntualizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional también señaló que los diputados y senadores no son representantes de los partidos, son de los ciudadanos, son representantes del pueblo y no se pueden hacer llamar representantes populares cuando no lo son , y defienden a sectores privados.

El mandatario calificó de interesantes los sucesos en torno a su propuesta, porque antes (los integrantes del Congreso) votaban en contra de los intereses de la gente y ni siquiera el pueblo sabía, todo se quedaba en el anonimato. Todavía tenemos que hacer mucha labor, porque hay gente que ni siquiera sabe cómo se llama su diputado o su senador, menos sabe el nombre del juez en su distrito o de los 11 ministros de la Suprema Corte .

La exigencia del tabasqueño se amplió a todos los legisladores en general, no sólo de un partido, tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio, no hay para dónde hacerse. Como decía Juan Álvarez: esta ancheta es tan angosta que no hay ni para dónde hacerse. ¿Estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas, como está sucediendo en España?

En ese país, donde domina la trasnacional Iberdrola –firma favorita de Felipe Calderón–, los gobernantes, como están al servicio de esas empresas, se quedan callados, no hacen nada, les tienen miedo, son empleados, como era antes aquí, los gobernantes no representaban al pueblo, sino a los grupos de intereses creados .