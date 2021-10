En la mayoría de los países, que me desmientan si estoy diciendo algo que no sea cierto los del Banco de México, esos recursos son de la hacienda pública, pero ya no quiero hablar más de eso por lo de la especulación y nosotros tenemos un secretario de Hacienda de primera, Rogelio Ramírez de la O es un profesional y él está atendiendo este asunto.

Mejor pobreza que deshonra

El Presidente insistió con un consejo a los jóvenes, que se alejen lo más que se pueda del dinero, de lo material, porque eso es una tentación y no necesariamente significa felicidad, a veces es la perdición lo material. La felicidad, no hay que olvidarlo, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad .

Refirió un pasaje de su último libro referente a la ambición e insistió en que “es mejor la pobreza que la deshonra. No hay que ambicionar así lo material, el dinero; eso no es la vida. El querer imitar –por eso hablo del aspiracionismo– la ropa de marca, las alhajas, los carros último modelo... por eso muchos toman el camino de las conductas antisociales, por la ‘Cheyenne, apá’”.