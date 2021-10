Guevara, puntualizó que el estímulo para presea dorada es de 480 mil pesos; de plata, 420 mil, y de bronce, 300 mil.

El acumulado a repartir, correspondiente a Tokio 2020, es de 110.9 millones de pesos, sin tomar en cuenta el resultado obtenido.

Destacó que es la tercera ocasión que el Presidente entrega un estímulo a todos los deportistas de alto rendimiento; la primera vez fue para Lima 2019; la segunda, en 2020, en medio de la pandemia, y ahora para los participantes en Tokio.

El acumulado de todos los estímulos sin precedente en la historia del deporte nacional es de 783.8 millones de pesos, precisó.

Los deportistas se quedaron a escuchar la mañanera y, al final, el Presidente pidió un aplauso para ellos, al destacar la importancia del deporte.

Yo cuando voy al campo, que voy a entrenar, a la práctica, en el beisbol, me limpio, me libero por completo y luego en los juegos es quitarse presiones, estrés, todo. Y así como me ven, todavía estoy bateando arriba de 300 , dijo con orgullo.

Al salir de la conferencia, los deportistas fueron informados por personal de la Conade, que próximamente les serán entregadas cantidades mayores por obtenciones de medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, aunque no les revelaron el monto.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer la semana pasada por la titular de la Conade, los ganadores de medallas de oro recibirán tres millones de pesos, los de plata dos millones y los de bronce un millón. Aquellos que hayan ganado más de una presea, sólo obtendrán el premio por una, la de valor mayor.