Afp

Periódico La Jornada

Jueves 7 de octubre de 2021, p. 2

Estocolmo. El Premio Nobel de Química fue otorgado ayer al alemán Benjamin List y al escocés instalado en Estados Unidos David MacMillan por haber desarrollado una nueva herramienta de construcción de moléculas que ha vuelto más limpia esa ciencia y ha mejorado la investigación farmacéutica.

Los dos científicos, ambos de 53 años, desarrollaron en 2000 la catálisis asimétrica (u organocatálisis), nuevo componente revolucionario que ha avanzado a una velocidad prodigiosa desde entonces, explicó el jurado del Nobel.

List, del Instituto Max Planck, y MacMillan, de la Universidad de Princeton, cada uno por su cuenta, informaron que se pueden utilizar pequeñas moléculas orgánicas para realizar el mismo trabajo que las grandes enzimas y los catalizadores metálicos en reacciones que son precisas, baratas, rápidas y favorables para el ambiente. Esta caja de herramientas es de uso generalizado en la actualidad, por ejemplo, en el descubrimiento de drogas y la producción de sustancias químicas finas .

Los catalizadores –sustancias que controlan y aceleran las reacciones químicas, pero que no forman parte del producto final– son mecanismos fundamentales para los químicos.

Sin embargo, durante mucho tiempo, los científicos pensaron que sólo había dos tipos de catalizadores disponibles: los metales y las enzimas.

De manera independiente, List y MacMillan pusieron en marcha un tercer tipo, utilizando pequeñas moléculas orgánicas como la prolina, y siguen siendo punteros en este ámbito, precisó el jurado.

Al contrario de los metales y las enzimas, la prolina es el mecanismo soñado por los químicos: es una molécula muy simple, barata y que respeta el medio ambiente.

Esto cambia la situación porque aporta una nueva herramienta , se congratuló Peter Somfai, miembro de la Academia de las Ciencias. En el ajedrez, sería como introducir una nueva pieza en el tablero con nuevas reglas del juego .

Gracias a la organocatálisis, los investigadores en farmacia pueden fabricar grandes cantidades de moléculas diferentes de forma relativamente simple.

Es una inmensa sorpresa , reaccionó List, contactado por teléfono por la Fundación Nobel.

“Pensé que alguien me estaba haciendo una broma. Desayunaba con mi mujer. Ella, normalmente, me dice ‘mira tu teléfono por si alguien te llama de Suecia’, pero hoy no hizo la guasa”, explicó el investigador del Instituto Max Planck, con sede en la región del Ruhr.

Cuando Suecia apareció efectivamente en el teléfono (...) fue un momento muy especial que nunca olvidaré , afirmó List.

Por su parte, MacMillan, nacido en Escocia y profesor en la Universidad de Princeton, también pensó que era objeto de una broma. Contó que se había vuelto a dormir cuando comenzó a recibir textos de Suecia.

“Cuando miré la portada de la web de The New York Times y vi mi fotografía, casi me caigo de la silla”, sostuvo MacMillan en declaraciones a Afp.

La parte de la que estamos muy orgullosos es que no hace falta tener grandes cantidades de equipo ni de dinero para hacer cosas buenas en química , destacó.

Tóxicos

MacMillan, desde Nueva Jersey, donde trabaja y vive, con doble nacionalidad británico-estadunidense, concedió una entrevista a Afp pocas horas después del anuncio.

–¿Por qué la organocatálisis es tan diferente e importante en comparación con los catalizadores anteriores?

–Las reacciones químicas producen todas las cosas que nos rodean: medicamentos, materiales, etcétera, y a menudo requieren catálisis . Para hacerla, el mundo utilizó muchas cosas que eran tóxicas o creaban problemas para el medio ambiente.

“Hace unos 23 años, pensamos: ‘¿Qué pasaría si pudieras usar los mismos tipos de moléculas que encontrarías en tu cuerpo?’ En otras palabras, moléculas orgánicas, porque sabemos que están bien en el medio ambiente y felices en nuestra atmósfera.”