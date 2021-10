Así lo afirmaron derechohabientes de diversas zonas de la Ciudad de México, quienes señalaron que el personal encargado de estos trámites parece no darse abasto con la cantidad de trabajo que se les asigna, a lo cual se suman problemas de desorganización en general y de una alta demanda que supera el número de empleados encargados de atenderla.

“Cuando les pregunté por qué, un servidor de la nación me dijo ‘nos mandaron a la vacuna y eso se quedó en pausa. Somos muchos, pero no nos damos abasto y este programa se quedó en espera’. Lo tuvimos que volver a hacer ahí, como si no se hubiera registrado nunca”, lamentó.

En un caso similar, Maribel Mena, habitante de la alcaldía Benito Juárez, decidió acudir a la sede de registro ubicada en la Alberca Olímpica, acompañada de su madre y su tía, de 94 y 84 años de edad, respectivamente, luego de que nunca se concretó la visita a domicilio que le prometieron, debido a que una de las dos mujeres se encuentra en estado de postración.

Luego de pasar cuatro horas haciendo diversas filas, la mujer obtuvo resultados contradictorios, porque a una de sus familiares de la tercera edad sí le dieron el pago correspondiente a ese bimestre y uno retroactivo, pero al otro no, porque nunca llegó a la sede un documento necesario para que los beneficiarios cobren.