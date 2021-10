Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de octubre de 2021, p. 9

Morena en el Senado respaldó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez, en un acre debate durante la sesión de ayer, donde los morenistas se confrontaron con sus pares del PAN.

Fue el coordinador panista, Julen Rementería, quien llevó el tema a tribuna y responsabilizó al Presidente de probables agresiones a la senadora Lily Téllez y a su hijo, quienes han recibido amenazas en redes sociales.

De inmediato, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que no se justifica culpar y atacar al mandatario por lo que no ha hecho . Destacó que el grupo mayoritario que él encabeza considera respetable la decisión del Ejecutivo y no van a permitir que eso se utilice para atacarlo.

Aunque los llamó a debatir con cordura, la discusión derivó en un choque de posturas. La panista Kenia López Rabadán sostuvo que López Obrador estigmatiza y divide desde Palacio Nacional, y ahora tiene miedo de venir , e insistió en que puede estar en riesgo la vida de su compañera de bancada y su hijo.