Como gobernador he sido consistente en señalar que tenemos que construir un México en unidad, no es un grupo y otro grupo. Quien camine en esa ruta está equivocado y todas las decisiones se tienen que analizar considerando el beneficio para el país, no en función de decisiones, como pareciera que hoy está sucediendo, en las que tienes que asumir de qué lado estás, ese no es México. La nación es más grande que eso , indicó el oaxaqueño.

Luego de que por la mañana el Presidente expresó que el debate de dicha reforma es un momento histórico para que el PRI defina su rumbo, Murat insistió en su llamado al diálogo y a la unidad, y convocó a que, en función a ello, se analice la reforma.