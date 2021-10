Víctor Ballinas, Andrea Becerril, Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de octubre de 2021, p. 7

Mientras senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguraron que no aprobarán la reforma energética, ese partido en la Cámara de Diputados evitó ayer dar su posición sobre la iniciativa presidencial, al destacar que nadie lo va presionar ni el gobierno, ni los empresarios . El tricolor consideró que no hay prisa para resolver el tema. En tanto, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron que del voto en la reforma eléctrica depende el futuro de la alianza opositora.

El blanquiazul, PRI y PRD en el Senado anticiparon que frenarán la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. La senadora priísta Claudia Ruiz Massieu sostuvo que es un retroceso porque se perderán empleos y habrá apagones, en tanto que el panista Damián Zepeda pidió que la oposición no ceda en la Cámara de Diputados.

Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores perredistas, adelantó que el bloque de contención –PAN, PRI, PRD y MC– acordó crear un grupo de trabajo para analizar todas las aristas de la propuesta. Así como la envió el presidente López Obrador, no pasa , subrayó.

Damián Zepeda manifestó que de aprobarse como fue presentada, la reforma sería fruto de demandas multimillonarias a nivel internacional, por la inversión que se ha hecho en alta producción, como en lo individual .