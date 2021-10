Nosotros consideramos que lo que más conviene al país es que se conserven estas dos empresas, para garantizar que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas. Lo que más conviene es fortalecer a Pemex y a la CFE, desde luego limpiando(las) de corrupción, pero no dándoles el mismo trato y a veces hasta ninguneando(las) para darle mayor oportunidad en el mercado a empresas como Shell o Iberdrola.

En tanto, el tabasqueño confirmó que no acudirá al Senado a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, pues es bochornoso el llamado de la legisladora Lilly Téllez a enfrentarlo: no hay necesidad de exponernos, tiene que haber respeto .

El Presidente resumió que, de esas dos posturas, se definirá si el PRI decide continuar apoyando la privatización, como lo hicieron desde el gobierno de Salinas, porque ahí se toma la decisión de llevar a cabo la transferencia de empresas públicas y convertirlas en firmas privadas. Eso es el neoliberalismo, que es en esencia neoporfirismo.

Y en ese momento repuso: El PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México?

–Es una oportunidad histórica –le mencionó un reportero.

–Es una oportunidad histórica para el PRI, de definición; es decir: ‘nos olvidamos, porque esto es contrario al interés popular, esto es lo que nos llevó a la derrota: el salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particulares sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores’.

Sobre eso último, recordó les estoy diciendo de que el PAN surgió para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. El PAN siempre estuvo en contra del ejido, en contra de los trabajadores, en contra de la educación pública .

Y así fustigó, a ver, que me digan en qué se beneficia el pueblo con las leyes actuales que tienen que ver con el manejo de la industria eléctrica. ¿Qué, no aprendemos de lo que pasa en otros países?