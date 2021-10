E

n junio de hace tres años topé en Internet con el siguiente texto de Ángel Ortuño, poeta de cuyo fallecimiento se dio noticia el 24 del pasado mes. Lleva por título Su poema es publicable pero con modificaciones : Tiene / una semana. // No nos gusta que haya un caballo tan grande / ¡y de madera! / También podría vestir a muchos personajes / de otra / forma. // ¿Minifalda? ¡Por dios, no sea / vulgar! // Encontramos también (ya / en confianza) / que sus tropos están / más ebrios / que sus tropas. // Esfuércese, amigo. Lo // esperamos.” A estas alturas no puedo decir de dónde lo tomé, mas sí que, aunque parodia el lenguaje (incluido el plural llamado de modestia) editorial, mi lectura apuntó más bien a una escena de taller (literario, claro está) y que debo haberlo compartido, dicho sea en jerga de las redes, con un grupo de personas reunidas en un espacio de tales características.