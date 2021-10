A

l presidente López Obrador le dio por pedir peras al olmo: con motivo de la iniciativa de reforma en materia eléctrica (más litio) que recién envió al Congreso, el PRI tiene una oportunidad histórica para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Es un momento definitorio. Vamos a ver qué resuelve .

Así es. El mandatario mexicano pide definiciones a un partido (en realidad un cascarón con una élite manejándolo como empresa privada) del que sólo queda el cascarón podrido y que con el correr de los años sistemáticamente traicionó sus principios fundacionales, de tal suerte que difícilmente se uniría a la corriente nacionalista y popular que exige la aprobación de la citada iniciativa. ¿Podría hacerlo? Siempre con la tarifa por delante, como en los tiempos de las privatizaciones, primer mundo , rescates , modernizaciones , reformas , cambios constitucionales y conexos desde el salinato, siempre de la mano –e$tirada– de los panistas y en permanente agravio a los mexicanos. ¿Cuál sería el precio de los tricolores?

López Obrador envió el mensaje: “aquí ya no hay para dónde hacerse… Ahora van a decidir qué se hace con esta reforma. Nosotros ya cumplimos, porque queremos que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, de la Comisión Federal de Electricidad, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica, que no haya subsidios para las grandes empresas. Pero, además, a ver, que me digan en qué se beneficia el pueblo con las leyes actuales que tienen que ver con el manejo de la industria eléctrica. ¿Qué, no aprendemos de lo que pasa en otros países? Hace falta que se den los cambios en favor de la gente y por eso esta reforma eléctrica”.