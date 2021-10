M

exicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó ayer una de sus frecuentes denuncias sobre lo que considera que el gobierno de la 4T está haciendo mal. “Se mantiene –dice– la tendencia histórica en la que ocho de cada 10 contratos del gobierno han sido entregados por adjudicación directa, pero por primera vez desde hace cuatro años disminuyó el porcentaje del monto de los contratos adjudicados”. Es útil a cualquier gobierno que los ciudadanos vigilen sus acciones, aunque en el caso de Mexicanos contra la Corrupción se sabe que recibe fondos de una agencia del gobierno de Estados Unidos, lo cual la pone en entredicho. Claudio X. González Guajardo es su jefe pero recientemente dejó las riendas (formales). La organización lo mismo denuncia lo que le parece corrupción en el gobierno como del sector privado. Curiosamente, nunca se ha ocupado del cártel que manipula el mercado de pañales, productos femeninos y para la incontinencia. La explicación podría ser que tendría que denunciar a su papá, Claudio X. González Laporte, a su compañía Kimberly-Clark, y probablemente a los funcionarios que lo protegen.

Multa pero hay amparo

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas a tres empresas y nueve personas físicas que en conjunto deberán pagar 313 millones 473 mil pesos por colusión (pactar contra un tercero) en el mercado de pañales para bebé, productos para la protección sanitaria femenina y para la incontinencia. No es definitivo, pueden ampararse. Es algo feo que se pongan de acuerdo para bolsear a las mamás y los papás. Las compañías sancionadas son Kimberly-Clark de México, Essity México y Productos Internacionales Mabe. La Comisión estimó que estas empresas y algunos de sus ejecutivos provocaron un daño al mercado (es decir, a los consumidores) estimado en mil 567 millones de pesos. Ese abuso no fue considerado importante por Claudio X. hijo como para que moviera a su equipo a investigar los negocios de Kimberly-Clark y si hay funcionarios públicos involucrados. Cofece inició su pesquisa a finales de 2017. Descubrió que Kimberly-Clark de México y Essity México pactaron precios en pañales de bebé y otros productos de incontinencia de febrero de 2008 a junio de 2014, mientras que la colusión se registró de septiembre de 2011 a junio de 2014. Pasaron muchos años y Claudio X. no le dijo nada a su papá.