Miércoles 6 de octubre de 2021, p. 23

Washington. Un impago de deuda por parte de Estados Unidos –un escenario abierto ante la falta de acuerdo en el Congreso para elevar el límite de endeudamiento del país antes del 18 de octubre– amenaza con provocar una nueva recesión, advirtió el martes la secretaria del Tesoro estadunidense.

Prevemos que provoque una recesión , dijo Janet Yellen en una entrevista en la CNBC. Los republicanos se niegan a votar para aumentar el nivel máximo de deuda del país, un procedimiento que suele ser rutinario.

Yellen advirtió anteriormente que Estados Unidos no tendrá fondos para cumplir sus obligaciones con los acreedores después del 18 de octubre si el Congreso no flexibiliza el techo de deuda del país. Este procedimiento normalmente es una formalidad y suele aprobarse con un acuerdo bipartidista.

Rechazó la idea de acuñar una moneda de un billón de dólares para evitar un impago. Dijo que si ocurriera un incumplimiento de pago esperaría que cause una recesión también , además de impedir que el gobierno pague prestaciones a 50 millones de beneficiarios del Seguro Social y evitar que cumpla con los demás proyectos de ley del gobierno.