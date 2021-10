¿Por qué tengo que tomar drogas? , preguntó Semenya en 2019; soy una atleta pura. No hago trampas. Deberían enfocarse en el dopaje, no en nosotras .

El libro se titulará Silence All the Noise (Silencien todo el ruido). Será publicado por W.W. Norton & Company, que todavía no anunció su fecha de lanzamiento.