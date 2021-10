Rechazo de jueces

Es por ello que la demanda ha sido hasta ahora rechazada en los fallos de ambas instancias: las 271 mujeres que conforman la colectividad que demanda, al encontrarse privadas de la libertad, no reciben servicios por parte del Centro Federal de Readaptación social y, por tanto, no pueden ser consideradas como usuarias o consumidoras .

Inconformes con la resolución, las mujeres llevaron su caso hasta la SCJN, aduciendo que el punto de vista del juez y de los magistrados es subjetivo y no tiene un fundamento sólido, pues no se atiende a las características del servicio público, el cual debe ser accesible para todas las personas, por lo que no existe razón fundada y motivada para determinar que las mujeres privadas de la libertad no puedan tener la calidad de usuarias o consumidoras .

Por lo novedoso del asunto, la SCJN aceptó darle trámite y se encomendó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hacerse cargo de su análisis.