El de la sopa Maruchan que viene en un vasito de plástico, dice ahí, en unas letras microscópicas, que no se meta al microondas. Yo los invito a que vean como en todos lados los venden al público y los meten al microondas para calentarlos. Como no están usando, como el resto de las marcas, contenedores de cartón encerado, sino están utilizando este polietileno, este plástico expandible, cuando se calienta en el microondas le transfiere químicos a la sopa que son dañinos para la salud, más aún si la estás consumiendo con constancia , expuso.

Otro de los productos analizados, de la marca Buldak Cheese, dice tener queso y pollo, pero no tiene ni trazas de esa carne. Ahora sí que besando un pollo obtiene uno más pollo que con esa sopa .

Puntualizó que la Ramen, de Maruchan, promociona verduras, pero sólo tiene 0.8 gramos de vegetales le cabe en la punta de la uña, eso sí, en la foto viene con chícharos, con zanahorias, como si fuera algo muy saludable .

En tanto, la marca Knorr, la única mexicana que nos tocó , no da información certera de las calorías contenidas, es decir, buscan esconder el valor calórico alto, por eso esas sopas son tan atractivas, contienen mucha sal, tienen mucho azúcar, sabe sabroso, pero no es tan bueno para uno .

De acuerdo con la Revista del Consumidor, de la Profeco, las marcas que serán retiradas del mercado son: J-Basket, Nongshim, Udon, Knorr pasta lista, Kraft, Selecto Brand, Buldak Cheese, Chikara Udon, Myojo, y Sapporo.

Los productos de dichas marcas incumplen con una serie de medidas, por ejemplo: presentar un etiquetado totalmente en inglés o en japonés y no en español; no tienen el contenido que prometen; incluyen saborizantes o azúcares que no declaran como tales, y no revelan la información nutricional, entre otros.

Según la Profeco, México es el segundo mayor consumidor de sopas instantáneas de América Latina, sólo por debajo de Brasil. Además, ocupa el lugar 15 a escala global.