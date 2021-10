Subrayaron que no se trata de una deportación a Haití, sino un retorno voluntario asistido a naciones donde pudieron tener residencia, permisos de trabajo o incluso nació algún hijo. Un programa similar, dijeron, ha operado ya para el regreso voluntario de migrantes a Honduras, El Salvador y Guatemala.

Pero si estos gobiernos no dicen nada, no le interesa y prefieren olvidarse de estas personas, no podemos activar nada. Sin una respuesta estamos atorados y no podemos ofrecer opciones a la gente e incluso ni saber quiénes calificarían para este programa.

De su lado, el embajador mexicano ante la ONU enfatizó que persisten grandes desafíos humanitarios en Haití, como brindar atención a más de 650 mil personas que requieren de asistencia y alrededor de 750 mil, incluidas mujeres y niños, que se encuentran en una aguda inseguridad alimentaria.

El diplomático mexicano también destacó la necesidad de resolver el homicidio del presidente Jovenel Moïse, saldar los daños generados por el reciente terremoto y el paso del huracán Grace, así como frenar la actuación de las bandas criminales que han generado el desplazamiento de al menos 20 mil personas solamente en Puerto Príncipe.