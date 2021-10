Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 5 de octubre de 2021, p. 13

La difusión de documentos relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa no pone en riesgo las investigaciones para esclarecer el caso, por el contrario, es bueno que se ventilen al debate público, pues aún existe más información que replanteará toda la indagatoria, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Entrevistado en el marco de la disculpa pública del Estado mexicano a un joven discapacitado procesado injustamente, Encinas agregó que en la actualidad se cuenta con más de 18 mil documentos entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional que, si bien se generaron en el gobierno de Peña Nieto, como secuela de los hechos, fueron entregados en esta administración.

–¿No pone en peligro los avances en la investigación la difusión de estos documentos? –se le cuestionó.

–No creo que lo tenga en lo particular esta información. Yo tengo mi criterio jurídico sobre esto. No comparto lo que han dicho algunas personas. Estoy consciente de que no va a dañar de ninguna manera, sino que puede alentar el avance en las indagatorias.

A petición presidencial, la semana pasada la subsecretaría de Derechos Humanos hizo pública una conversación entre el subdirector de la policía municipal de Iguala, Francisco Salgado, y líderes de Guerreros Unidos. En respuesta, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se inconformaron por esta difusión al aducir el riesgo que implicaba para las investigaciones.