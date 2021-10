César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 5 de octubre de 2021, p. 12

El juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México concedió la protección de la justicia federal a Rosario Robles Berlanga contra el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por violar su derecho de presunción de inocencia.

El impartidor de justicia ordenó que el fiscal tome todas las medidas necesarias para que en lo subsecuente se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa en los hechos materia de las investigaciones que se integran en su contra .

En agosto del año pasado, durante una videoconferencia con académicos de El Colegio de México, Gertz Manero explicó que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, recibía un trato diferente al de la ex jefa de Gobierno porque él primero aceptaba los cargos, estaba cooperando y ofreciendo pruebas, en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones.