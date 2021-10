La dirigencia de ese partido instaló el pasado viernes la comisión nacional preparatoria de la asamblea, la cual preside el ex dirigente nacional José Antonio González Fernández, y de la que forman parte, entre otros, el presidente de la Fundación Colosio, José Murat; la vocera del partido, Paloma Sánchez; el ex dirigente del tricolor Jorge de la Vega, así como Augusto Gómez Villanueva y el coordinador de los diputados priístas Rubén Moreira.

Resaltó que la asamblea se retrasó por la pandemia y no por un rechazo de la dirigencia a emitir la convocatoria para evitar que en el encuentro se exigiera la renuncia de Alejandro Moreno.

El cambio de dirigente no es lo mejor. Así no funcionan las elecciones. El CEN nunca se ha negado a la asamblea nacional, pero se atravesó la pandemia por Covid-19. Afirmar que Alejandro Moreno se negó es el discurso fácil de los que buscan cargos y no encargos.

Agregó que la dirigencia actual recibió un partido sin comités seccionales, municipales y estatales actualizado, con un padrón inflado y no había expedientes de los militantes. En seis años hubo nueve dirigentes, dejaron al PRI con una deuda enorme y con áreas no funcionales .