Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 5 de octubre de 2021, p. 7

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer, en su conferencia matutina, que no asistirá al Senado a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, pasado mañana, PAN, MC y PRD le pidieron reconsiderar esa postura. El PAN, en voz de la senadora Kenia López, le manifestó: no le saque. No le tengas miedo a la pluralidad .

Recordó la legisladora que en el pasado hubo senadores de la oposición que fueron durísimos con los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuando acudieron a la Vieja Casona de Xicoténcatl a atestiguar la entrega del galardón.