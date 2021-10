Roberto Garduño, Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 5 de octubre de 2021, p. 7

¿Con qué autoridad moral –se presentó Felipe Calderón al congreso del conservador Partido Popular en España– a decir que nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, si su secretario de Seguridad está en la cárcel?, cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y repuso que si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente .

En su conferencia de prensa, celebrada ayer en la ciudad de Puebla, respondió al ex presidente panista, quien forma parte de los 10 o 20 millones de conservadores en el país, que tienen como doctrina la hipocresía, no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle que en las Lomas .

Tras el portazo del que fue objeto en Huachinango, cuando encabezaba una reunión para revisar el programa de apoyo a los afectados del huracán Grace, anunció que a partir del 20 de noviembre se abrirán los actos políticos públicos, con una concentración en el Zócalo, donde dirigirá un mensaje.

El tabasqueño se disculpó con Ifigenia Martínez, porque no acudirá a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez a la sede del Senado. Dio lectura a la carta que le envió. Su inasistencia obedecerá a la convocatoria de la panista Lily Téllez: no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte al respeto y se haga un escándalo, imagínense. Pero qué necesidad , subrayó.