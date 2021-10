Néstor Jiménez, Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 5 de octubre de 2021, p. 6

En el eventual debate en el Congreso sobre la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, los legisladores deberán dar la cara y no habrá anonimato; cada quien va a asumir su responsabilidad , sostuvo ayer el mandatario.

La reforma, indicó, busca acabar con los privilegios y beneficiar a todos, incluidos los empresarios, ya que permitirá ofrecer tarifas bajas.

Ante los dichos de opositores que aseguran que afectará el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y los mercados, el tabasqueño recalcó que de ser así ya hubieran reaccionado.

No pasa nada, absolutamente. Mire, si fuese así, ya nos hubiesen hablado del gobierno de Estados Unidos y como nosotros somos respetuosos les hubiésemos contestado. Si fuese algo que perjudicara realmente el libre comercio ya se hubiesen movido los mercados, es decir, se hubiese devaluado nuestra moneda.

De igual forma, dijo, no haríamos nada que afecte la producción, no haríamos nada que signifique cerrar empresas . Tampoco se confiscarán compañías, ni habrá nacionalización o expropiación.

En su conferencia diaria, que en esta ocasión encabezó desde la Escuela Militar de Sargentos en Puebla, añadió que uno de los objetivos es que no nos pase lo que está sucediendo en España y que, si no hubiésemos nosotros llegado al gobierno, estaríamos en esa crisis , ya que empresas como Iberdrola tienen como fin el lucro, no el usuario.