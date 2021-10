Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país 100 millones de dólares, utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, el Citibank, (según) una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos, 100 millones de dólares (en el periodo 1992-1994) , recordó.

En la conferencia matutina que ayer se realizó en Puebla, el jefe del Ejecutivo introdujo el tema –identificado como Papeles de Pandora–, aunque subrayó que ese tipo de sucesos no son nuevos.

Julio Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico de la Presidencia de la República hasta el pasado 2 de septiembre, no informó al mandatario Andrés Manuel López Obrador su inclusión en la lista de personas que envían su dinero a paraísos fiscales, según los documentos revelados este fin de semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que los que sacan dinero no evadan impuestos, ver si existen delitos que perseguir en todos estos casos y abrir investigaciones , comentó.

Más adelante se le preguntó si recibió información de su ex consejero Scherer, acerca de su inclusión en la citada lista. No, no tenía conocimiento; el único caso que tenía conocimiento es el de Arganis .

–¿Qué opina de que su ex consejero jurídico...?

–Pues que él aclare, como todos, como los 3 mil (mexicanos en la lista), y que además se sepa sobre cuánto dinero, cuándo se depositó, en qué despachos –porque estoy enterándome que había despachos, bueno hay en todo el mundo, que son los que manejan todo este tráfico de dinero a los llamados paraísos fiscales– y desde luego también fondos financieros... Que se aclare también el origen del dinero.