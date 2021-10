Juan Pablo Duch

Martes 5 de octubre de 2021

Moscú. Salirse por la tangente parece ser la solución que encontró el Kremlin para no tener que confirmar ni desmentir ayer la implicación de figuras prominentes del entorno más próximo del presidente Vladímir Putin en los Papeles de Pandora, numerosos archivos filtrados que muestran, entre otros beneficios que da el anonimato hasta que deja de serlo, cómo pretenden ocultar su riqueza con operaciones poco honorables desde paraísos fiscales.

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo a la prensa que no hay razón para abrir ninguna investigación (sobre lo revelado) porque no hemos visto ninguna riqueza oculta en el entorno más cercano del presidente Putin y agregó: no sé si habrá más filtraciones, pero hasta ahora, sinceramente, no hemos visto nada que llame la atención, nada especial .

Para Peskov, lo publicado son un conjunto de afirmaciones gratuitas y no es claro qué tipo de información es y si procede de fuentes confiables, hay muchas preguntas (sin respuesta) y para que se investigue tiene que haber primero una publicación seria .