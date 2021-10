E

n la máxima monrealista de que lo importante es ganar, no quien gane, porque el pueblo aguanta, la alcaldía de Cuauhtémoc tiene como cabeza política a Sandra Cuevas, decidida a crear escándalos más que a gobernar.

Mujer de trayecto político corto, pero enormes sueños de grandeza, no precisamente políticos, Cuevas empezó a cumplir con sus ambiciones el fin de semana pasado.

Por esos días la servidora pública era derrotada por la verdadera Sandra, esa que hizo su entrada a la alcaldía cuyo piso mandó cubrir con un alfombra roja que pudiera calmar su apetencia de un estrellato que de otra manera se le hubiera negado.

Por ahí pasó Sandra, la de la farándula, la que dejó a sus electores arrumbados en las calles cercanas al edificio de gobierno, pero satisfizo el deseo de sentirse desfilando por el Hollywood de petatiux, arropada por algunos nombres de gente reconocida en las labores del espectáculo.

Ésa es la verdadera promesa de campaña: saltos de vallas, alfombras rojas, y cosas por el estilo, pero no, no es que se haya equivocado el elector, es que no tenía opción. Cuevas ganó con diez puntos porcentuales por encima de Dolores Padierna que ha quedado en la historia de aquellos rumbos como una anécdota, hoy sin fuerza, sin credibilidad.

Morena se equivocó hace tres años cuando concedió a Ricardo Monreal la opción de decidir quien podía ser el delegado. Néstor Núñez dedicó todos sus esfuerzos a cuidar a su mentor y se olvido de su condición de gobernante.

Hoy, Sandra Cuevas, en busca de los reflectores acusa al que fue delegado por Morena, y a ese partido, principalmente, de haber dejado la demarcación hecha una porquería, y se olvida de que ella es astilla del mismo palo: Monreal.

Será muy difícil que Cuevas pueda engañar al electorado, y más aún que ella logre gobernar con seriedad, fuera del guión del escándalo de carpa, una alcaldía que urge reconstrucción calle por calle, y esquina por esquina.