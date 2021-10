¿S

e irán a sentir avergonzados si son exhibidos públicamente los senadores y diputados que voten en contra de la reforma constitucional en materia de electricidad? Esa es la advertencia, o castigo, que emplearía el presidente Andrés Manuel López Obrador: balconearlos en la mañanera. (Una especie de quién es quién en el Congreso ). Implícitamente sería la segunda ocasión que votarían por la reforma de Enrique Peña Nieto; en la primera algunos cobraron el servicio en cash y ahora, al menos esa es la intención, no habrá dicho tipo de recompensas. (Puede haber de otras, es parte del encargo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López). De eso trata el expediente Lozoya y sus ramificaciones que tienen en prisión al senador panista Jorge Luis Lavalle y en stand by al ex candidato Ricardo Anaya y al precandidato Francisco García Cabeza de Vaca. En fin ¿qué dicen los números? En la Cámara de Diputados Morena necesita 331 de los 500 votos para reformar la Constitución, pero sólo dispone de 278, suponiendo que no deserte ninguno del Verde ni del PT. Deberá convencer a 53 de los demás partidos, lo cual se antoja difícil pero no imposible. En la Cámara de Senadores, Morena cuenta con 60 votos, sumando a sus aliados 74, pero necesita 86, le faltan exactamente 12 que deberá tomar del cercado ajeno. Está disponible el nuevo grupo 5F (5 filibusteros), será cuestión de revisar tarifas. El PRI dispone en ambas cámaras de votos suficientes para dar a Morena los que requiere, pero Alito dice que antes de aflojar llamará a foros de consulta. (¿Cuál es el colmo de Alito? Ser del PRI y apellidarse Moreno). Habrá que ver qué ofrecen los representantes de las grandes compañías eléctricas nacionales e internacionales. En resumen, lo que sigue será un tianguis prenavideño. Antes de que lleguen los días cruciales de las votaciones en comisiones y el pleno de ambas cámaras, bien haría Morena en comenzar por explicar de qué se trata la reforma.

Sobrevivir sin WhatsApp

Ya hasta parece banco mexicano. Facebook sufrió ayer una interrupción global que dejó incomunicados a muchos de sus 2 mil 700 millones de usuarios. WhatsApp regresó alrededor de las 4 de la tarde, en la Ciudad de México, más de seis horas después de que comenzara el incidente. Instagram seguía inactivo a esa hora. Downdetector, que supervisa los problemas de Internet, indicó que la interrupción de Facebook es la más grande que ha visto. Las pérdidas sufridas por la empresa de Mark Zuckerberg se cuantificaban en más de 6 mil millones de dólares, pero los puede recuperar en una sola jornada de las bolsas de valores. No es el mismo caso de sus usuarios, sobre todo los que tienen montados sus negocios en la red. Proporcionalmente perdieron más. Aunque son empresas distintas, también Telegram y TikTok sufrieron fallas. El colectivo de hackers @AnonymousNews_ se adjudicó la caída de las plataformas. Publicó en Twitter este mensaje: “Hemos logrado hackear las plataformas de algunas redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, (con) lo cual logramos generar pérdidas de dinero a sus socios y todo empresario; se han generado desvíos de dinero a gente con bajos recursos por medio de transferencias bancarias”. Sin embargo, no ofreció ninguna prueba de que esto fuera cierto. Por otro lado, trascendió que los datos personales de más de mil 500 millones de usuarios de Facebook están a la venta en un foro de piratas informáticos y podrían caer en manos de ciberdelincuentes o anunciantes, según Privacy Affairs. Supuestamente contienen el nombre, correo electrónico, número de teléfono, ubicación, sexo y contraseñas. Pueden ser utilizados para ataques tipo phishing y apoderarse de cuentas. Son nuevos, obtenidos a partir de 2021. De nuevo cabe la advertencia: no confiar datos íntimos ni financieros a WhatsApp. Desafortunadamente es lo que todos hacemos.