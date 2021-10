Contra la cancelación del programa Prófugos de la caverna

esde 2019 inició en Radio IMER el programa Prófugos de la caverna , que alude a la conocida metáfora de La República de Platón. Este programa fue ideado y puesto en marcha con gran profesionalismo y originalidad por Augusto Anzaldo Franco, acompañado de Pilar Eunice Martínez.

Durante dos años escuchamos interesantes opiniones de diversas filósofas y filósofos mexicanos sobre los más diversos tópicos. Con ello se logró mantener un espacio plural y de buena calidad en el que se abordaron una gran cantidad de problemáticas humanas o sociales desde el punto de vista de la filosofía.

En total, se han transmitido 104 programas hasta que el 27 de septiembre de 2021 Radio IMER dio por terminado el programa sin explicación alguna y en contra del artículo tercero de la Constitución, el cual establece que la educación filosófica y humanística es un derecho de los mexicanos y en contra de su propia misión que establece que es la de producir, programar y transmitir contenidos radiofónicos que estimulen el conocimiento, la comprensión y el análisis para consolidar una comunicación pública incluyente, participativa y plural .

Nos parece indignante que existiendo tan pocos espacios como éste, se dé por terminado el programa de manera abrupta.

Demandamos a la directora de Radio IMER, Aleida Calleja, que el programa se mantenga en forma permanente.

Gabriel Vargas Lozano, Guillermo Hurtado, José Alfredo Torres, Eduardo Sarmiento, Ma. del Carmen Camarillo, Raúl Berdejo, Patricia Díaz Herrera, Ángel Alonso, Pedro Corzo y César de Rosas

Observatorio Filosófico de México

Denuncia secuestro en tienda de Soriana

El 2 de octubre fui secuestrada en la tienda Soriana de San Antonio y Miguel Ángel de la alcaldía Benito Juárez. Fui agredida como ciudadana, persona de la tercera edad y consumidora.

Después de una compra cuyo ticket conservo, me dirigí a la salida y el guardia me pidió dicho ticket, a lo que me negué. La Profeco ha prohibido esa exigencia a las tiendas.

A partir de ahí inició la pesadilla, persecución, cierre de puertas, exigencias por el recibo, amenazas policiacas, no impedimento para moverme.

Llegó una unidad de cinco policías y el jefe, ante el que me identifiqué y denuncié la agresión, me pidió el ticket y se lo negué. Respetuoso, me dijo que podía salir, pero antes obligó al guardia más agresor a que me pidiera disculpas.

Estuve más de una hora privada de mi libertad sin saber a fondo la causa. El delito es secuestro y lo aplican en esas tiendas, con algo similar en otras de la Antad. Lo denuncié en una crónica en redes, en la Profeco y seguiré las denuncias. Hay que frenar esos delitos.

Tere Gil

Aclaraciones de Grupo Kosmos a nota sobre asignaciones directas

Me dirijo a usted para pedir su valiosa intervención a fin de que se publique la siguiente carta aclaratoria relativa a la nota publicada el 29 de septiembre, por la periodista Dora Villanueva, titulada Asignaciones directas y opacidad oficial en la compra de alimentos , que contiene informaciones que deseamos precisar:

En primer término, sobre las denuncias del presidente Andrés Manuel López Obrador, a las que hace referencia la citada nota, nunca se refirió a Grupo Kosmos; en realidad, de manera dolosa, diversos periodistas en las conferencias mañaneras relacionaron dichas declaraciones con nuestro grupo.

En relación con los contratos que nos fueron asignados, más de la mitad por asignación directa, se trata de una figura de contratación regulada por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que fueron legales.

Referente a los contratos celebrados con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), la Ley de Protección de Datos señala que ese tipo de información no puede ni debe ser revelada.

En lo relativo a la intoxicación por alimentos servidos por el grupo, se trata de notas pasadas sin sustento que fueron aclaradas.

Corporativo Kosmos no ha obtenido ni tiene contrato alguno con la Secretaría de Economía.