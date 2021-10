Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 5 de octubre de 2021, p. 29

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Ejidatarios y pobladores del municipio de Altamirano exigieron que la alcaldesa Gabriela Roque Tipacamú y su antecesor, su esposo Roberto Pinto Kánter, retenido en la cárcel ejidal desde hace cuatro días, “se vayan del pueblo definitivamente, porque han amenazado con quebrarse (asesinar) a cuatro o cinco de los representantes del movimiento en su contra.

Dirigentes de los inconformes, quienes solicitaron permanecer anónimos por temor a que Gabriela Roque y Roberto Pinto tomen represalias contra ellos, dijeron que se ignora si Roque Tipacamú rindió protesta como alcaldesa el 30 de septiembre, cuando concluyó sus funciones el cabildo que encabezó su cónyuge, o el primero de octubre, pero en el pueblo no se le ha visto .

Aseguraron que la gente ya no sólo tiene la demanda inicial de que se integre un concejo municipal para que ya no gobierne la pareja, sino que se vaya toda la familia del municipio . Agregaron que la gente está muy ardida y encendida, pero no ha habido respuesta del gobierno del estado, aunque también tiene que participar el Congreso local, no sólo la Secretaría de Gobierno .

Destacaron que al momento, habitantes de los 10 barrios que conforman la ciudad de Altamirano se encargan de dar seguridad a la población, pues la policía municipal está acéfala desde el 30 de septiembre, cuando Pinto Kánter fue retenido en su domicilio particular. Comentaron que el ex alcalde no puede ser liberado así nomás, sino que tiene que haber un acuerdo, con la intervención del gobierno estatal .

Recordaron que la pareja ha gobernado la demarcación desde hace nueve años, y si Roque Tipacamú se queda van a ser 12. La gente se cansó de que sean los mismos que con grupos de choque y comprando votos dirijan los destinos del municipio .