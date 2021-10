No pretendo abrir más debate del que ya establece la propia Ley de Memoria Histórica y que se cumpla la norma actual. La ley que aprobó (el ex presidente del Gobierno) José Luis Rodríguez Zapatero era imperfecta, estaba llena de huecos y no posibilitó que realmente se abrieran las fosas , comentó en una entrevista con Europa Press.

Que se cumpla la ley

Por esto, espera que el PSOE cumpla con una ley muy específica sobre un tema que considera perfectamente actual. Quería hacer exactamente esta película y quería hacerlo a través de la historia de unas maternidades .

Almodóvar reconoció su interés en crear un cordón umbilical en la cinta que uniese esa historia de madres con la memoria histórica. Desde el primer momento deseaba que apareciera el problema de las fosas y la película se abre y cierra con ese tema; me sirve de prólogo y epílogo , subrayó.

Al preguntarle por proyectos futuros, reconoció que todavía está en el aire su participación en la dirección de una cinta rodada en inglés basada en los cuentos de Lucia Berlin, de los que ya tiene escrito el guion.

“Ahora mismo está cocinándose, pero es pronto para hablar sobre ello porque mientras no haya contratos, prefiero no hacerlo y tener que retractarme. Lo único que hay de cierto es que me gusta mucho la autora, que he escrito un guion donde unifico cinco historias del Manual para mujeres de la limpieza y que sobre ese escrito se va a hacer una película. Ya veremos quién, si la dirijo yo y cómo”.