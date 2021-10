Agregó que le resultó difícil adaptarse a la estricta disciplina y las rigurosas exigencias requeridas durante el entrenamiento. Fue bastante duro al principio, cuando no tienes muchas opciones: sólo ve, corre, ve más rápido, espera, continúa. No fue fácil y sí bastante inesperado, pero lo hemos superado .

Desafíos

Agregó que aprender sobre el diseño y el manejo de la nave espacial fue la parte más desafiante. Para ser honesta, no me resultó fácil , dijo. Durante las dos primeras semanas estudiaba hasta las 4 de la mañana todas las noches. Hay tantos acrónimos, y si no te aprendes todos, no entenderás nada más adelante .

Lo que más le gustó del entrenamiento fue un vuelo que imitaba la ingravidez, en el que un avión desciende en picada para permitir a los que están dentro unos 20 segundos en gravedad cero. Añadió que sabe que ésta, en órbita podría ser completamente diferente y que se está preparando para su primera mañana en esas condiciones.

Algunas mañanas pueden ser difíciles, incluso en la Tierra , dijo. Pensamos mucho en ello y los cosmonautas compartieron algunos trucos de vida .

Shipenko, de 38 años, ha hecho varias películas de éxito comercial, incluida Kholop (Serf) de 2019, que estableció un récord de taquilla en Rusia. También describió el entrenamiento como duro.

Uno de los largometrajes anteriores de Shipenko, Salyut-7, contaba la historia real de una desafiante misión en 1985 de dos cosmonautas soviéticos enviados para resucitar una estación abandonada.

Describió el curso de capacitación de cuatro meses como muy intenso. Agregó que está encantado de ser el primer cineasta en el espacio y está interesado en experimentar con la iluminación, la configuración de la cámara y otros aspectos.