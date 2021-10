Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 5 de octubre de 2021, p. 7

Guadalajara, Jal., Al concluir una rueda de prensa, Carlos Saura (Huesca, España, 1932) pidió un momento. Levantó la cámara que llevaba colgada del cuello, una Sony, y retrató a fotógrafos, camarógrafos, reporteros, a una parte del elenco y al equipo que participó en el rodaje de El rey de todo el mundo, película musical que estrenó ayer en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

Fueron cinco segundos, una suerte de espejo sarcástico o un sincero gesto de camaradería hacia la prensa de ese hombre leyenda de 89 años de edad, fotógrafo, camarógrafo, director de teatro, de musicales, guionista, sujeto que se sabe mundano y ríe ante el ruido –que se cuela al salón– producido por las sirenas de vehículos de emergencia.

Estoy feliz de estar en Guadalajara, rodeado de la policía y de las ambulancias. Esto me lleva a recordar lo que era el rodaje , afirmó.

No se refiere a la temática, sino a que 90 por ciento de esa cinta se grabó en el foro de artes escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, a unos metros del salón escogido por los organizadores del festival para realizar las ruedas de prensa. El ruido fue un problema con el que también se tuvo que lidiar al filmar.

Acompañado de su hija Ana, quien presentó un corto sobre la guerra civil española en la inauguración del FICG, y del productor Eusebio Pacha, Saura señaló que su película ya tenía tiempo montada, pero la pandemia obligó a que se pospusiera el estreno.

Me he puesto en el papel del protagonista y he pensado cómo se puede hacer un musical en México; me he inventado un guion, en el que el autor ha reinventado, a su vez, la historia; va buscando a los actores que quiere, y eso me gusta mucho porque se sale del musical acostumbrado; es mucho más creativo e imaginativo, me permite mayor libertad , sostuvo.

“Todo lo que me gusta lo reúne el cine, que, en mi opinión, es el arte total. He dirigido Carmen, como seis o siete veces, teatro, la ópera de Don Juan, de Mozart, pero el séptimo arte reúne todo eso. Es una invención extraordinaria”, expresó Saura notoriamente emocionado.