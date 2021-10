Ese es uno de los ejes con el que se pretende restar la informalidad, pero también dentro del SAT se procurará llevar un monitoreo, una trazabilidad en los productos y mercancías con el Carta Porte, el cual hasta ahora se pedía en papel, lo que implicaba que un mismo documento se pasará cinco, 10 veces en la aduana. Ahora será un formato digital y a través de la factura.

Derecho a la seguridad social

Eso entre los grandes informales que abastecen una estructura que alcanza a 50 por ciento de la economía en México, de acuerdo con estadísticas oficiales, pero también se apela a la regularización personal a través del Régimen Simplificado de Confianza, para el que se buscan incentivos como el derecho a la seguridad social, explicó la jefa del SAT.

Buenrostro detalló que el Régimen Simplificado de Confianza además de reducir la complejidad en el cómo calcular los pagos de impuestos (https://cutt.ly/lELddNF), “lo queremos acompañar con otras facilidades (…), estamos trabajando con el IMSS para en algún momento simplificar la seguridad social (...) Eso ayudaría a tener más control sobre cuánta gente hay, qué seguridad social necesita y que se genera una cultura de contribución”.