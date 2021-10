“Es verdad que el significado del arte es cambiante y los museos reflejan eso. Por ejemplo, cuando el Del Prado se inauguró no había pintura medieval porque se consideraba que no era arte; que al ser un cuadro anterior al Renacimiento se decide llevar al Museo Arqueológico. Se considera que son vestigios del pasado, hay una razón para conservarlos, pero que carecen de calidad estética. Esta situación se puede vencer con educación, demostrando que esos distingos responden a prejuicios construidos y elaborados culturalmente, que responden a situaciones e ideologías; no obstante, son subsanables.

En cuanto a la visión de la Conquista que expone en Tornaviaje. Arte iberoamericano en España, se refleja la crueldad y el exterminio de los pueblos originarios mediante varias obras que lo relatan, Falomir explicó que “evidentemente la Conquista no se puede obviar. Estamos hablando de una realidad, de una irrupción militar muy cruenta y, por lo tanto, eso está plasmado. Aunque no es una muestra desde el punto de vista histórico, intenta hablar más de arte, pero es imposible entenderlo si no nos asomamos al contexto. En los museos o grandes palacios españoles uno no encuentra obras sobre la Conquista; de hecho, creo que las primeras imágenes que tenemos de Hernán Cortés son del siglo XVIII. Y lo que queda de testimonio en España, yo diría que casi todo está hecho en México, la mayoría de finales del XVII, cuando empieza a cristalizarse la identidad criolla, en la que se dice que sí, que son herederos de la Conquista, pero que por otro lado son algo diferente.

La actitud que se muestra de los aztecas es mucho más respetuosa porque está matizada por 200 años y por ese sentido de que forman parte de nuestra historia. Por eso toda manifestación artística que refleja la Conquista es, por un lado, 200 años posterior al propio hecho histórico, y, por otro lado, es arte hecho en México en el que se proyecta esa mentalidad de las élites criollas novohispanas , explicó.

Las 107 obras fueron elegidas por los tres comisarios, los especialistas Rafael López Guzmán, el catedrático mexicano Jaime Cuadriello y Pablo F. Amador. Las piezas expuestas se encuentran la mayoría en España, pero hay algunas excepciones, como el Retrato de Moctezuma, atribuido a Antonio Rodríguez y realizado en 1680, que pertenece a la Galería Uffizi, del Tesoro de los Granduchi, en Florencia, Italia.

La exposición se podrá ver en el referido recinto hasta el próximo 13 de febrero.

Lazos con el país

El Museo del Prado también pretende, con este exposición y con una serie de proyectos paralelos, fortalecer los lazos con México, un país que considera fundamental para ganar presencia en América Latina. Entre esos planes hay tres de importancia para la pinacoteca madrileña: la exposición que se llevará a cabo a finales de este mes en el espacio público de Chapultepec, con la muestra El Prado en las calles de México, en la se mostrarán medio centenar de carteles de obras emblemáticas del recinto.

También está en marcha una beca, la primera de este tipo entre ambos países, para un profesional mexicano sobre investigación en restauración y la publicación de las conferencias que dictó el profesor Jaime Cuadriello en la Cátedra del Prado sobre el arte de la Edad Moderna en América Latina, de manera preponderante en México.