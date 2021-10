Pliego aseguró que la opinión pública y el pueblo de México tienen el derecho a saber de dónde salió el dinero que utilizaron para financiar sus eventos, que la gente observó tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

No por el hecho de que el recurso sea donado o sea público los alcaldes y alcaldesas dejan de estar obligados a reportar esos gastos; no se pueden hacer donaciones de ninguna especie y los alcaldes deben respetar esa normatividad , destacó el morenista, quien dijo que la transparencia y rendición de cuentas no sólo es una obligación de índole administrativa o legal, sino que es una obligación moral y ética .