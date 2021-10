Dos días después de la publicación del acuerdo, el 22 de septiembre, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sesionó de manera apresurada e ilegal para tomar posesión de nuevos integrantes del CEN cuyos supuestos nombramientos no fueron realizados de acuerdo con los estatutos, aprobar nuevos lineamientos para la afiliación y la credencialización que violan la normativa del partido, así como nombrar de manera irregular a un conjunto de delegados en una docena de estados de la República.

No debe ser tarea difícil lograr el quórum legal de 141 consejeros para la próxima convocatoria. Todos los integrantes de este órgano fueron electos en el Congreso Nacional celebrado en 2015, y, por tanto, representan las bases más auténticas que le apostaron al obradorismo desde antes de la victoria de 2018. Cuentan con la fortaleza necesaria para resistir las presiones y los chantajes de la cúpula (lista completa de consejeros, disponible aquí: https://bit.ly/3owfizh).

De lo contrario, se debe aplicar el artículo 41 bis del estatuto, que señala que en caso de incumplimiento de sus labores, los consejeros deben ser sustituidos a partir de la lista original de 2015. Es decir, no pueden ser remplazados por los chapulines que hayan llegado recientemente al partido, sino que se debe recurrir exclusivamente a los nombres votados durante el primer congreso del partido.

A la mitad del sexenio, en el momento de máximo respaldo popular para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el partido que él formó y lo llevó a Palacio Nacional se encuentra frente a una disyuntiva histórica: crecer desde sus raíces a partir de la activa participación de sus militantes y conforme a los estatutos del partido o empezar de nuevo desde cero a partir del desconocimiento tanto de la militancia actual como de la legalidad interna del partido.

Las acciones y decisiones recientes indican que la cúpula del partido ha elegido la segunda ruta. La militancia y los ciudadanos simpatizantes de la Cuarta Transformación tenemos la obligación histórica de empujar hacia la ruta de la democracia y el respeto a los principios fundadores de no mentir, no robar y no traicionar, establecidos por López Obrador desde el nacimiento del partido.

