inguna variable económica es tan importante para definir el desarrollo de los pueblos como la autosuficiencia alimentaria. También lo son un elevado PIB por habitante, empleo formal y estable, balanza comercial superavitaria, finanzas públicas equilibradas, fortaleza de la moneda y bajo índice riesgo país para atraer inversión productiva. Pero lo primero es la capacidad para producir los alimentos básicos que la población consume.

Por eso, preocupa y debe ocuparnos a todos los mexicanos, especialmente a quienes tienen responsabilidades públicas y legislativas, el impulso a leyes, presupuestos y políticas sectoriales, que promuevan el desarrollo del campo en sus distintas vertientes, especialmente el cultivo de granos básicos.

Las cifras son elocuentes, y llaman a la reflexión y a la toma de decisiones:

Según estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), las importaciones de maíz, principal cereal de la dieta básica de los mexicanos, alcanzarán un récord al cierre de 2021 de 17.9 millones de toneladas, 11.4 por ciento más que el año pasado. En agosto, señala este grupo de expertos, estas compras al exterior ascendieron a 11.8 millones de toneladas, 66.3 por ciento de lo previsto para el año.

A su vez, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reveló en un comunicado que la dependencia alimentaria del país en productos básicos como el maíz va en aumento, pues durante el primer semestre del año se importó 13 por ciento más (927 mil toneladas) que en el mismo periodo de 2020, un total de 8.7 millones de toneladas.

Al mismo tiempo, lo que explica el incremento de las importaciones, es que en este primer semestre se produjeron en el país sólo 8.07 millones de toneladas de maíz, 7.7 por ciento menos que en el mismo periodo de 2020, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

De esta manera, lo que es responsabilidad colectiva no permitirse, el país se está convirtiendo en el principal importador de ese grano a nivel mundial.

Por eso es un dato positivo, si bien insuficiente, que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 planté un presupuesto de 53 mil 88 mdp para los distintos programas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), un aumento de 7.7 por ciento respecto de este año.

No debe pasarse por alto que el balance de los últimos años no ha sido favorable para los programas de apoyo al campo, lo que no niega los tiempos difíciles, en el rubro presupuestal, para todo el mundo por el impacto de la pandemia sanitaria.