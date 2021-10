En ninguno de los dos fueron consultadas las organizaciones; son corolario de una serie de proyectos de leyes de protección a polinizadores que han sido aprobados en 21 estados, los cuales sólo plantean sanciones y no soluciones a la actividad avícola , señalaron en una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador.

No se les consultó, aseguran

Estas leyes, asentaron las organizaciones, pueden causar el exterminio de las abejas .

El proyecto de dictamen de la Ley apícola del Senado, en los artículos 37 a 39 indica que el uso de la abeja dron estará sujetó a los derechos de autor; se enfocará a la protección de las abejas en los casos de usos de pesticidas y sus compuestos, aclimatación, enfermedades, plagas y en polinizar en aquellas zonas donde el ecosistema no permita el trabajo de las abejas, a efecto de salvaguardar la industria agrícola y la biodiversidad .

Además, condiciona a los productores a ser parte del Registro Nacional de Apiarios y Apicultores, para obtener los permisos de operación y para tramitar registro, marca, constancias de calidad genética y sanitaria. Si incumplen, se les quitarán las licencias, señala el documento.

Las leyes deben dejar producir a los apicultores, no imponer burocracia ni sanciones por proteger a los drones, favorecen a la industria, ya que sólo consideran al sistema-producto, no a las organizaciones de apicultores . Tampoco prevén apoyos para la actividad, pero, sobre todo, reclaman, no fuimos consultados, estamos en desacuerdo porque con estas iniciativas se responde a los intereses de la industria de agroquímicos y los drones , sostuvo en entrevista Luz María Saldaña, coordinadora del Comité Nacional de Fomento, Desarrollo y Sanidad Apícola.