Las manifestantes demandaron a autoridades federales y locales la pronta actuación de la justicia para terminar con la impunidad en miles de casos de violencia, en particular contra las mujeres víctimas de feminicidio y desaparición.

El mural creado a partir de las vallas metálicas resultó insuficiente para el extenso listado con nombres de víctimas y de quienes luchan por justicia. Daniela, Diana, Renata, Mireya, Fernanda, Sandra, Pamela, Claudia, Karina, Fátima, Monse, Elizabeth…

Ni una más, ni una más, ni una asesinada más ; No, no, no. No es un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de Estado ; Estado, corrupto, por tu culpa estoy de luto , fueron algunas de las consignas lanzadas.

María Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra, asesinada por su esposo en 2004, enfatizó que la intención del acto fue visibilizar los casos de violencia en el país y comunicar a la sociedad que éstos llevan años en la impunidad.