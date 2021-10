Néstor Jiménez

Como parte de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la comisión presidencial creada para el caso ya cuenta con una reconstrucción de hechos totalmente definida y quiénes participaron , pero los cabos sueltos siguen siendo a dónde fueron llevados, indicó el presidente de dicha instancia, Alejandro Encinas.

Subrayó que si termina el sexenio sin esta resolución, vamos a decir la verdad, no tenemos nada qué ocultar. No vamos a utilizar ningún cálculo político para fabricar conclusiones, yo no voy a prestarme a hacer eso .

En entrevista con La Jornada, el también subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, reveló que en las indagatorias hechas por Estados Unidos se está dando seguimiento al grupo delictivo involucrado, es decir, Guerreros Unidos, pero ellos están haciendo el propio rumbo de su investigación sobre narcotráfico, no tienen ninguna conclusión en lo que se refiere a la desaparición de los muchachos .

Como respuesta a la solicitud formal del presidente Andrés Manuel López Obrador a la vicepresidenta estadunidense Kamala Harris, el gobierno del país vecino entregó un primer paquete que ha permitido ampliar el expediente.

Encinas explicó que como siguiente paso ya tienen fijados dos puntos en los que harán una intervención importante, que por las condiciones del predio no es una intervención que dure unos cuantos días, sino que va a ser mayor .

Prefirió mantener en reserva los sitios para agilizar las acciones, de las cuales sólo comentó que se realizarán en Iguala y probablemente estemos trabajando en el municipio de Eduardo Neri, colindante a Cocula.

Al explicar los avances logrados con los interrogatorios de detenidos que buscan el beneficio del criterio de oportunidad, apuntó que muchos de los hallazgos se han hecho mediante este proceso, por lo que los padres y madres de los estudiantes están de acuerdo con el método.