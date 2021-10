▲ Andrés Pastrana Arango, ex mandatario del país sudamericano. Foto Europa Press

▲ El ex presidente colombiano César Augusto Gaviria Trujillo Foto Notimex

▲ La cantante Shakira y (abajo) Andrés Pastrana Arango, ex mandatario del país sudamericano. Foto Afp

El gobernante de República Do­minicana, Luis Abinader, tiene ligas con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc y Padreso SA; ambas fueron creadas antes de que asumiera el cargo, en agosto del año pasado. “Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso”, señalan los Papeles de Pandora.

Sólo en América Latina se habrían evadido al erario hasta 40 mil millones de dólares (800 mil millones de pesos) desviados a paraísos fiscales . La mayoría de los políticos latinoamericanos que figuran en la investigación son de corte conservador , señala la investigación, que advierte que además de los tres presidentes en activo, habría hasta 11 ex mandatarios involucrados: los colombianos César Gaviria (1990-94) y Andrés Pastrana (1998-2002), mencionados líneas arriba así como el peruano Pedro Pablo Kuczyinski (2016-18); el hondureño Porfirio Lobo (2010-14); el paraguayo Horacio Cartes (2013-18) y los panameños Ernesto Pérez Balladares (1994-99) Ricardo Martinelli (2009-14) y Juan Carlos Varela (2014-19).

De entre los 12 millones de archivos secretos analizados por el ICIJ, que publicaron The Guardian, la BBC, The Washington Post y El País, entre otros medios asociados, se establece el uso por parte de las élites de América Latina, incluidos políticos en activo y jubilados, grandes empresarios y hasta personajes del espectáculo, como la cantante colombiana Shakira, del montaje de redes de empresas fantasma, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos para trasladar sus fortunas a través de paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

En esta élite son señalados tres presidentes: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader, además de los ex mandatarios colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, entre otros.

Madrid. Hasta 14 jefes y ex jefes de Estado están involucrados en el uso de paraísos fiscales y empresas offshore para la evasión fiscal, el blanqueo de dinero de procedencia ilícita y para la ocultación de fortunas opacas, reveló ayer el proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) llamado los Papeles de Pandora.

La investigación también toca a Brasil, al señalar a los dos hombres más poderosos del mundo económico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Guedes figura como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Los documentos muestran que el ministro, gurú económico del presidente Jair Bolsonaro, tenía en 2014 al menos 8 millones de dólares invertidos en la compañía, registrada a su nombre, de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y de su hija, Paula Drumond Guedes.

El presidente del Banco Central, Campos Neto, es propietario de cuatro empresas, Cor Assets y ROCN Limited, registradas en Panamá en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. El objetivo declarado de las compañías era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Las otras empresas opacas son Peacock Asset, gestionada por el banco Goldman Sachs, y que fue descubierta en la investigación Bahama Leaks de 2016, y Darling Group, una empresa de gestión inmobiliaria .

En el caso de Colombia, la pesquisa se enfoca en los ex mandatarios conservadores, César Gaviria y Andrés Pastrana, que acudieron a estos servicios financieros una vez que habían dejado el poder y para invertir su fortuna personal.