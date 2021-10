▲ También se menciona al ex director del FMI Dominique Strauss-Kahn, aquí junto a su mujer a la salida de una corte de Nueva York en 2011. Foto Afp

Lunes 4 de octubre de 2021, p. 3

Madrid. Los Papeles de Pandora revelados ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) señalan a destacados líderes, empresarios, futbolistas y hasta músicos europeos, entre ellos el ex premier británico Tony Blair, el financiero francés y ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, y otras personalidades, como el entrenador de futbol catalán Pep Guardiola, el cantante de pop Elton John y el ex miembro de los Beatles, Ringo Starr.

La masiva filtración de archivos sobre la red de empresas que operan en paraísos fiscales para blanquear y mover las grandes fortunas de la élite mundial muestra a algunos de los grandes políticos y financieros europeos. Entre ellos el ex premier británico laborista Tony Blair, quien fue un artífice crucial para la guerra de invasión de Irak en 2003. Según la investigación, Blair y su esposa, Cherie Blair, compraron un edificio victoriano en Londres, valorado en 8.8 millones de dólares, y la adquisición se hizo en 2017 a través de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas registrada como propietaria legal de la propiedad.

Uno de los casos más graves es el del francés Strauss-Kahn, quien estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional de 2007 a 2011, año en que fue acusado de violación por una empleada de un hotel en Nueva York en 2011. Según la investigación periodística, el ex político socialista figura como director y accionista de una compañía creada en Dubái con domicilio en Marruecos, un entramado offshore que utilizó para gestionar sus ganancias como asesor internacional.

En relación con el primer ministro checo, Babis, la investigación advierte que en 2009 compró un castillo en la Costa Azul de Francia a través de un extenso entramado de empresas opacas y un año después adquirió siete propiedades cercanas a la misma finca por medio de una empresa de Mónaco.

Del ministro holandés de Finanzas, Wopke Hoekstra, el ICIJ señaló que hizo varias adquisiciones de acciones de la sociedad offshore Candace Management LTD, incorporada en las Islas Vírgenes Británicas, entre 2010 y 2014.